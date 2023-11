Κοινωνία

Διαδίκτυο: Απατεώνες στέλνουν πλαστό mail “από την Αστυνομία”

Ποιοι οι κίνδυνοι που προκύπτουν για την εξαπάτηση των πολιτών και ποος ο τρόπος να προστατευτεί ο καλόπιστος χρήστης του διαδικτύου.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο–απατηλό μήνυμα, με τη χρήση στοιχείων του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες–χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας λογότυπα της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Interpol κ.λπ. και δήθεν υπογραφή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιχειρούν να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή και να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του, καθώς και ψευδή υπογραφή και σφραγίδα με επιγραφή «Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αστυνομίας και Επικεφαλής του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών» είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν–παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται, και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr .

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα της απατηλής επιστολής.

