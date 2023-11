Κοινωνία

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία και με τι φαινόμενα θα πληγεί η χώρα.

-

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας από αργά το απόγευμα της Παρασκευής (03-11-23) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (05-11-23) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, αρχικά στα βορειοδυτικά, βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα βόρεια με επέκταση των φαινομένων προς τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (03-11-23)

α. Από αργά το απόγευμα στην περιοχή της Κέρκυρας-Παξών.

β. Από τις βραδινές ώρες στην Ήπειρο και κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Στερεά.

Το Σάββατο (04-11-23)

α. Από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανόν πρόσκαιρα τη Θεσσαλία.

γ. τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή (05-11-23)

α. Τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως 7 με 8 και πιθανόν τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (04-11-23) μέχρι αργά το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Απόλυτη προτεραιότητα Μητσοτάκη ο αγώνας κατά της ακρίβειας

Στίγκας στην “Αρένα”: Υπέγραφα ως υποψήφιος των Ελλήνων… χωρίς να είμαι μέλος τους (βίντεο)