Επεισόδια στην Πλατεία Βικτωρίας: Εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό διαδηλωτή

Πώς το βίντεο του ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Σπύρου Λεβειδιώτη, ως μέσο απόδειξης σε πραγματικό χρόνο, κινητοποίησε τις εισαγγελικές αρχές να διερευνήσουν περαιτέρω το περιστατικό.

Ποινική προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊσταμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος για το βίντεο του ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Σπύρου Λεβειδιώτη στο οποίο έχουν καταγραφεί αστυνομικοί να ξυλοκοπούν διαδηλωτή που είχαν ακινητοποιήσει στο έδαφος στην πλατεία Βικτωρίας, έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ.

Την έρευνα θα διενεργήσει η προϊσταμένη της Ποινικής Δίωξης Αγγελική Τριανταφύλλου, η οποία θα αναζητήσει το βιντεοληπτικό υλικό και όλα τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει σε ποια ομάδα ανήκαν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να τους αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Στη δικογραφία θα περιληφθεί και το πόρισμα της κατεπείγουσας ΕΔΕ που ήδη διατάχθηκε για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

