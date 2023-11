Οικονομία

Ρεύμα - Σκυλακάκης: τα τιμολόγια και η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης

Πώς θα είναι τα τιμολόγια ρεύματος από 1η Ιανουαρίου. Έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης και για το ρεύμα

Δέσμη έξι παρεμβάσεων για την αγορά ρεύματος με στόχο την προστασία των καταναλωτών, με την καθιέρωση ενιαίου τιμολογίου μετά τη λήξη του πλαισίου των οριζόντιων επιδοτήσεων, από 1.1.2024, την καταβολή επιδόματος θέρμανσης στους ευάλωτους καταναλωτές που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, των στρατηγικών κακοπληρωτών και την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για πολύτεκνους ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου, ενιαίου τιμολογίου που καθιερώνεται από 1.1.2024 είναι ότι την 1η κάθε μήνα θα είναι γνωστή η τιμή που θα ισχύσει τον επόμενο μήνα και θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο που θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση, συν το περιθώριο κέρδους που θα εφαρμόζει κάθε προμηθευτής. Η τιμή θα αλλάζει κάθε μήνα οπότε θα διορθώνονται προς τα πάνω ή κάτω τα τιμολόγια με βάση την εξέλιξη των τιμών που προηγήθηκε και των άλλων παραγόντων που θα περιλαμβάνονται στον τύπο). Η τιμή θα είναι τελική, δηλαδή οι όποιες εκπτώσεις πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο τιμολόγιο που ανακοινώνει κάθε προμηθευτής.

Στο νέο ενιαίο τιμολόγιο θα μεταφερθούν αυτόματα το σύνολο των καταναλωτών, με εξαίρεση όσους έχουν συμβόλαια με σταθερή τιμή και όσους επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο από το ενιαίο, προτιμώντας κάποιο άλλο από τα προϊόντα που διαθέτουν οι προμηθευτές. Ο κ. Σκυλακάκης διευκρίνισε ότι στο ενιαίο τιμολόγιο μπορούν να μεταβούν και οι καταναλωτές που έχουν συμβόλαια σε ισχύ καθώς η αλλαγή προμηθευτή θα εξακολουθήσει να γίνεται (όπως συμβαίνει και σήμερα) χωρίς πέναλτι για τον καταναλωτή.

"Αν δεν κάναμε την παρέμβαση θα αποφάσιζε ουσιαστικά ο προμηθευτής για λογαριασμό του καταναλωτή. Η βασική αδυναμία σήμερα είναι ότι ο καταναλωτής είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει ποιος είναι ο φθηνότερος προμηθευτής. Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τους καταναλωτές ", υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης.

Σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα, προβλέπεται ότι θα αφορά περί του 1,2 εκατ. ωφελούμενους (πρώτη κατοικία) με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης, για το τρίμηνο 1.1.2024- 31.3.2024 (δεδομένου ότι ως το τέλος του χρόνου ισχύουν οι οριζόντιες επιδοτήσεις στο ρεύμα). Θα υπολογίζεται με βασική τιμή 60 ευρώ το μήνα (όσο είναι και για το επίδομα θέρμανσης) η οποία θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαθμοημερών, ανάλογα με την περιοχή (ορεινή, πεδινή κλπ.) Το ελάχιστο ποσό επιδότησης είναι 45 ευρώ το μήνα και το μέγιστο 480 ευρώ ενώ το συνολικό κόστος είναι 120 εκατ. Ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myθέρμανση της ΑΑΔΕ και η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αποκλείονται όσοι παίρνουν επίδομα θέρμανσης (για πετρέλαιο κλπ.) και οι δικαιούχοι του ΚΟΤ, το οποίο διατηρείται.

Για τους πολύτεκνους θεσπίζεται νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (50.000 ευρώ για οικογένεια με 4 παιδιά συν 2.500 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο με όριο τις 70.000) και χωρίς περιουσιακό κριτήριο ώστε να εντάσσονται περίπου το 95 % των πολυτέκνων. Το νέο τιμολόγιο θα απαλλάσσεται από τις ΥΚΩ και τις χρεώσεις δικτύων για τις καταναλώσεις μέχρι του ορίου που τίθεται ανά περίπτωση (2000 κιλοβατώρες για οικογένεια με 4 τέκνα συν 200 κιλοβατώρες για κάθε τέκνο με ανώτατο όριο 4000 κιλοβατώρες. Η επιδότηση ξεκινά από 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα και μπορεί να φθάσει μέχρι 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για τις ρευματοκλοπές θα επιβάλλονται παράλληλα οι ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια) και τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία ενώ για τις επιχειρήσεις που κάνουν ρευματοκλοπή προβλέπεται διακοπή λειτουργίας.

Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές η βασική αλλαγή είναι ότι δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή όποιος έχει ήδη αφήσει χρέη στους δυο προηγούμενους την προηγούμενη πενταετία (αρχής γενομένης από το 2020). Έτσι ο κακοπληρωτής θα αναγκάζεται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το χρέος του για να αποφύγει την διακοπή ηλεκτροδότησης. Υπολογίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αγορά ρεύματος είναι 2,84 δισεκ. Ευρώ.

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου ανακοίνωσε το πρόγραμμα "Απόλλων" για την κάλυψη μεγάλου μέρους των ενεργειακών αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις) και των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει μετά από διαγωνισμό στην κατασκευή μονάδων ΑΠΕ με μπαταρίες οι οποίες θα καλύπτουν τις παραπάνω καταναλώσεις με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού μέσω ενεργειακών κοινοτήτων (μία ανά Περιφέρεια) Εκτιμάται ότι η συνολική ενεργειακή δαπάνη στις περιπτώσεις αυτές θα μειωθεί από 450 σε 300 εκατ. Ευρώ ετησίως.

