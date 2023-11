Κοινωνία

Διακίνηση μεταναστών - Αθήνα: Πλαστογραφούσαν έγγραφα και έβγαζαν εκατομμύρια

Πώς οι τρεις συλληφθέντες αποκόμιζαν πακτωλούς καταφέρνοντας να προμηθεύουν μετανάστες με πλαστά έγγραφα, να τους φέρνουν στην Ελλάδα και να τους προωθούν στην υπόλοιπη ΕΕ.

-

Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων προχώρησε η Αστυνομία.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και του Παλαιού Φαλήρου, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ηλικίας 47, 42 και 32 ετών, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της διεύθυνσης και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, διευκόλυνσης εισόδου-εξόδου μεταναστών από το ελληνικό έδαφος και πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση. Επιπρόσθετα, σε βάρος του 32χρονου αλλοδαπού εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει επαγγελματική υποδομή κατάρτισης πλαστών εγγράφων καθώς χρησιμοποιούσαν επαγγελματικό εξοπλισμό, ήτοι συσκευές ψηφιακής εκτύπωσης πλαστικών καρτών με laser πετυχαίνοντας την κατάρτιση υψηλής ποιότητας πλαστών εγγράφων νέου τύπου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ιδιαίτερα έντονη δράση τής οργάνωσης καταδεικνύεται και από τα 622 πλαστά έγγραφα που κατασχέθηκαν. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για δελτία ταυτότητας, άδειες παραμονής και διαβατήρια διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι διατηρούσαν συνεργούς στην Τουρκία με τους οποίους συνεργάζονταν για να πραγματοποιούν παράνομες διακινήσεις μεταναστών προς την Ελλάδα με τη χρήση σκαφών και αφετηρία την περιοχή της Σμύρνης. Τα χρήματα από τις διακινήσεις αυτές μεταφέρονταν με τη χρήση συστήματος μεταφοράς χρημάτων ενώ κομβικό ρόλο στη διαδικασία είχε γραφείο που λειτουργούσε στη περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος αναλάμβαναν την πραγματοποίηση παράνομων προωθήσεων μεταναστών από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω αεροπορικών εισιτηρίων και μέσω της χρήσης πλαστών εγγράφων τα οποία οι ίδιοι κατήρτιζαν με τον εξοπλισμό που βρέθηκε και κατασχέθηκε. Ως προς τις χρηματικές ροές μεταξύ των μελών του κυκλώματος, πραγματοποιούνταν με τη χρήση εταιριών ταχυμεταφοράς χρημάτων.

Τα ποσά που εισέπρατταν κυμαίνονταν ανάλογα με το είδος και τη προέλευση του εγγράφου από 300 έως και 600 ευρώ ανά έγγραφο, ενώ για κάθε παράνομη προώθηση μετανάστη αποκόμιζαν χρηματικό ποσό από 4.500 έως 6.000 ευρώ το άτομο.

Από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης του συγκεντρωθέντος υλικού, εκτιμάται ότι από τις αρχές του 2023, το κύκλωμα έχει αποκομίσει χρηματικά ποσά που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ενώ μόνο κατά τον μήνα Οκτώβριο είχε οργανώσει την παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 9 μεταναστών και την κατάρτιση άνω των εκατό 100 πλαστών εγγράφων.

Παράλληλα στην ανακοίνωση τονίζεται ότι από την Διεύθυνση Αλλοδαπών έχει κληθεί ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL προκειμένου να συνδράμει στην ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL (MOBILE OFFICE) ενώ η εν λόγω επιχείρηση υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου ηγείται η χώρα μας.

Από έρευνα σε κατοικίες και στη σωματική κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

459 δελτία ταυτότητας,

161 άδειες παραμονής,

2 διαβατήρια,

2 συσκευές ψηφιακής εκτύπωσης και εγχάραξης πλαστικών καρτών με laser,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

8 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 1.125 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

