Αθλητικά

ΟΑΚΑ: Ανοίγουν τρεις χώροι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μέτρα ασφαλείας ανοίγουν ακόμα τρεις χώροι στο ΟΑΚΑ.

-

Από τη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ανακοινώνεται ότι ύστερα από Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού, τίθενται επίσημα από αύριο Παρασκευή 3 Νοεμβρίου σε επαναλειτουργία, με ειδικές προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσης για την είσοδο, παραμονή και έξοδο, οι εξής χώροι του ΟΑΚΑ:

Α. Η αίθουσα «Γιώργος Κασιμάτης» στο κεντρικό Στάδιο

Β. Τα γραφεία διεύθυνσης και υπηρεσιών στο κεντρικό Στάδιο

Γ. Η υπόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Ποδηλατοδρόμιο.

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι κρίνεται «ασφαλής η πρόσβαση και η λειτουργία αυτών των χώρων», με τους απαραίτητους περιορισμούς στη χωρητικότητα της αίθουσας Κασιμάτη -εξαιτίας των ειδικών σημείων εισόδου/εξόδου της- κατά τη διάρκεια προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων από τους χρήστες της.

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΤΕΕ, οι τρεις παραπάνω χώροι δεν συσχετίζονται ως προς τη στατική τους επάρκεια με τα δύο Στέγαστρα Καλατράβα στο Κεντρικό Στάδιο και το Ποδηλατοδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΟΑΚΑ και του ΤΑΙΠΕΔ για το έργο «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών», παρελήφθη Μελέτη που κατέληγε ότι από το σύνολο των Κατασκευών Καλατράβα, μόνο τα δύο Στέγαστρα -του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου- δεν ανταποκρίνονταν στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται νεότερη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης από το ΤΕΕ, σχετικά με την κατάσταση και των υπόλοιπων χώρων που συμπεριλαμβάνονταν στην Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και με το σύνολο των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να γίνουν προκειμένου να καταστεί ξανά απόλυτα ασφαλής η συνολική χρήση του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών έχει ταχθεί στην υπηρεσία του ελληνικού αθλητισμού από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του. Η ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και εργαζομένων αποτελούσε και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διοίκηση του ιστορικού αθλητικού συγκροτήματος, για τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό, Γιάννη Βρούτση και την Κυβέρνηση συνολικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Επεισόδια στην Αθήνα: Βαριές κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων

Στυλίδα: Οδηγός νταλίκας λιποθύμησε από τσίμπημα σφήκας