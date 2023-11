Πολιτισμός

Ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη: Μία απολαυστική κωμωδία ηθών στο Εθνικό Θέατρο με την υποστήριξη της ΔΕΗ

Η παράσταση άνοιξε την φετινή θεατρική σεζόν της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου.

Η ΔΕΗ μέσω του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΔΕΗ ενεργώ, οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο ο πολιτισμός έχει εξέχουσα θέση, ενώ ενισχύει έμπρακτα τον σπουδαίο ρόλο του Εθνικού Θεάτρου.

Στηρίζοντας συνολικά 9 παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής (κτήριο Τσίλλερ) και της Πειραματικής Σκηνής Νέων Δημιουργών (Θέατρο Rex) την περίοδο 2023-2024, η ΔΕΗ αποδεικνύει ότι τον πρώτο ρόλο για ένα καλύτερο μέλλον έχει ο πολιτισμός.

Η παράσταση «Ο Ιμπρεσάριος από την Σμύρνη» του Κάρλο Γκολντόνι, μεγάλου αναθεωρητή της Ιταλικής κωμωδίας, άνοιξε τη φετινή θεατρική σεζόν της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου.

Οι θεατές παρακολουθούν τα αλαζονικά ξεσπάσματα και τα ματαιόδοξα φερσίματα των καλλιτεχνών, καθώς εκείνοι αμφιταλαντεύονται από το μεγαλείο στην μικρότητα και πίσω. Η καυστική πένα του Ιταλού συγγραφέα σε συνδυασμό με την οπτική ματιά του Βασίλη Παπαβασιλείου, ο οποίος σκηνοθετεί ένα πολυμελές καστ ταλαντούχων ηθοποιών, καταδεικνύουν ότι ποτέ δεν θα μας λείψει το υλικό μιας σπαρταριστής κωμωδίας θεατρικών ηθών.

Με γνώμονα ότι η τέχνη αποτελεί πηγή έμπνευσης για την κοινωνία δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα πιο όμορφο αύριο, η ΔΕΗ, υπερήφανος χορηγός της Κεντρικής και Πειραματικής σκηνής νέων δημιουργών, μας καλεί σε μια χρονιά γεμάτη πολιτισμό.

Πληροφορίες για την παράσταση

Εθνικό Θέατρο (κτίριο Τσίλλερ), Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 210 5288170-1, www.n-t.gr

Πρεμιέρα: 26 Οκτωβρίου

Παραστάσεις: Τετάρτη, Κυριακή στις 19:00, Πέμπτη-Σάββατο στις 20:30





