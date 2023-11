Κόσμος

Έλληνες της Γάζας στον ΑΝΤ1 για τη φρίκη του πολέμου και τη φυγή (βίντεο)

Ακόμα και η διαφυγή μέσω της Ράφας είναι επικίνδυνη για τους Έλληνες υπηκόους της Γάζας. Πώς περιγράφουν τη φρίκη των 27 ημερών στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου μίλησαν Έλληνες υπήκοοι της Γάζας, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με αρχικό προορισμό την Αίγυπτο.

Ο Αλέξανδρος Αλ Ζανίν μίλησε με την Κέλλυ Χεινοπώρου από το δρόμο προς τη Ράφα. Μετά από 27 ημέρες ενός πραγματικού εφιάλτη, εγκλωβισμένος στην λωρίδα της Γάζας, ο Αλέξανδρος μαζί με την γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά, την Ειρήνη και τον Ηλία, έφτασαν στην Ράφα προκειμένου να περάσουν στην Αίγυπτο

«Τώρα πηγαίνουμε προς τα σύνορα, είναι τα σύνορα στη Ράφα, προς την Αίγυπτο, να φύγουμε από εκεί. Ακόμη είμαστε στο τσεκ, θα το μάθουμε σε ένα τέταρτο, μισή ώρα».

«Όχι, δεν μπορούμε ακόμη να φτάσουμε στην Ράφα. Είμαστε ακόμη στη Γάζα. Είναι επικίνδυνο να περάσουμε στη Ράφα. Δεν έχουμε ακόμη άδεια για να περάσουμε από την Γάζα προς την Ράφα», δήλωσε ο Σαμίρ, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Μαζί με τα τρία τους παιδιά, βρίσκονται ακόμη στην πόλη της Γάζας και αγωνιούν για το αν θα καταφέρουν εγκαίρως να περάσουν με ασφάλεια ως τα σύνορα. 16 ελληνοπαλαιστίνοι κατάφεραν όπως λένε στον ΑΝΤ1 ήδη να βγουν από τον παλαιστηνιακό θύλακα και να περάσουν στην Αίγουπτο

Η σύζυγός μου και τα παιδιά μας είναι Έλληνες, έχουμε ελληνικά διαβατήρια. Ήδη 15 άτομα (ελληνοπαλαιστίνιοι )κατάφεραν να φτάσουν στη Ράφα, αλλά εμείς δεν μπορούμε γιατί βρισκόμαστε στην πόλη Γάζας και είναι επικίνδυνο να μετακινηθούμε. «η Ελληνική Πρεσβεία έκανε ό,τι είναι δυνατόν να μας βοηθήσει, να βάλει τα ονόματα, να μας βγάλει έξω.

- Εσείς που ήταν το σπίτι σας, που βρισκόσασταν;

Στην Γάζα, μέσα στην πόλη

-Το σπίτι σας; Οι συγγενείς σας εκεί;

Ε, εντάξει. Δράμα είναι η κατάσταση. Δηλαδή, αυτά που βλέπετε.

Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές Αρχές, η Αίγυπτος προετοιμάζεται αν διευκολύνει την απομάκρυνση περίπου 7000 ατόμων από 60 διαφορετικές χώρες.

