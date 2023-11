Οικονομία

Καύσιμα: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας υγρών για νοθεία (εικόνες)

Δεκάδες χιλιάδες λίτρα υλικών νοθείας καυσίμων κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ. Πώς έγινε η επιχείρηση.

Μεγάλη ποσότητα χημικών διαλυτών και προϊόντων, που χρησιμοποιούνται στη νόθευση υγρών καυσίμων, εντόπισαν και δέσμευσαν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι έλεγχοι έγιναν στα διόδια Ιάσμου, στην Ροδόπη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα:

α) Δέσμευση βυτιοφόρου οχήματος από Βουλγαρία:

Οι ελεγκτές εντόπισαν βυτιοφόρο όχημα στον σταθμό διοδίων Ιάσμου. Το βυτιοφόρο, βουλγάρικης μεταφορικής εταιρείας, που είχε εισέλθει στη χώρα μέσω του συνοριακού σταθμού Ορμενίου, μετέφερε - κατά δήλωση - 24.366 λίτρα adblue, το οποίο αποτελεί πρόσθετο υγρό για κινητήρες, για τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Αποστολέας φερόταν βουλγαρική εταιρεία, ενώ ως παραλήπτης είχε δηλωθεί ελληνική εταιρεία, με έδρα την Αττική.

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε η απουσία πραγματικού παραλήπτη, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες. Το βυτιοφόρο δεσμεύθηκε και οδηγήθηκε στο Τελωνείο Ξάνθης.

Τα αποτελέσματα από τη χημική εξέταση του διαλύτη κατέδειξαν ότι το βυτιοφόρο μετέφερε μείγμα ελαφρών υδρογονανθράκων, που προσομοιάζει με καύσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο, αλλά είναι επικίνδυνο νοθευμένο καύσιμο και όχι καθαρή βενζίνη.

Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο μείγμα επιχειρήθηκε να διοχετευθεί σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Οι τελωνειακοί ενημέρωσαν τους ομολόγους τους στην Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η είσοδος και δεύτερου βυτιοφόρου οχήματος με τα ίδια στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη και μεταφορικής εταιρείας, από τον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

β) Δέσμευση δεξαμενής στον Πειραιά:

Ταυτόχρονα, στον Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν container με χημικούς διαλύτες, η μεταφορά των οποίων δεν είχε δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων.

Σύμφωνα με τα φορτωτικά έγγραφα, η συνολική ποσότητα των διαλυτών ήταν 18.540 λίτρα, ενώ αποστολέας ήταν πολωνική εταιρεία και παραλήπτης ελληνική εταιρεία με έδρα στην Εύβοια. Η έρευνα έδειξε ότι η ελληνική εταιρεία είναι εικονική και χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των εγγράφων μεταφοράς των φορτίων.

Η δεξαμενή container δεσμεύτηκε, ενώ με τη λήψη των αποτελεσμάτων της χημικής ανάλυσης θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάσχεσης για λαθρεμπορία. Η έρευνα για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων συνεχίζεται.

