Boeing: Χάκερς “χτύπησαν” τον κολοσσό της αεροναυπηγικής

Η ανακοίνωση της εταιρείας και τα δημοσιεύματα για την επίθεση των χάκερς.

Η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία Boeing ανακοίνωσε σήμερα ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια των πτήσεων αλλά μόνο η υπηρεσία των ανταλλακτικών της.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα συμβάν που επηρέασε τη δραστηριότητά μας όσον αφορά την παραγωγή και διανομή των ανταλλακτικών» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρίας. «Το πρόβλημα αυτό δεν επηρέασε την ασφάλεια των πτήσεων», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.

«Ενημερώνουμε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας», πρόσθεσε.

Ο ιστότοπος της υπηρεσίας ανταλλακτικών της Boeing σήμερα εμφάνιζε μια λευκή σελίδα, με τη φράση «κλειστό λόγω τεχνικού προβλήματος», με τη διευκρίνιση ότι θα είναι και πάλι «σύντομα» διαθέσιμος.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, μια ομάδα χάκερ με την ονομασία Lockbit είχε δώσει τελεσίγραφο στην εταιρεία την περασμένη Παρασκευή ζητώντας να της καταβληθούν λύτρα μέχρι σήμερα, 2 Νοεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση απειλούσε ότι θα δημοσιοποιήσει «ευαίσθητα δεδομένα».

Ένας ιστότοπος των αμερικανικών αρχών ανέφερε στα μέσα Ιουνίου ότι με βάση στοιχεία του FBI η ομάδα Lockbit εμφανίστηκε κάποια στιγμή τον Ιανουάριο του 2020 και έχει εξαπολύσει περισσότερες από 1.700 επιθέσεις στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες. Υπολογίζεται ότι έχει συλλέξει περίπου 91 εκατομμύρια δολάρια από λύτρα.

