Κοινωνία

Αεροδρόμιο: Τρεις βαλίτσες με χασίς μετέφερε 51χρονη (εικόνες)

Πως εντοπίστηκαν τα δεκάδες κιλά κάνναβης που έφερε η γυναίκα από άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην Ελλάδα.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της Τετάρτης, στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 51χρονη αλλοδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, «Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από χώρες της Ευρώπης μέσω αεροπορικών οδών και κατόπιν διερεύνησης και ανάλυσης πληροφοριών αλλά και δημιουργίας προφίλ ατόμων, εντοπίστηκε η κατηγορούμενη και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.

Από έρευνα σε 3 αποσκευές που κατείχε η 51χρονη, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά την άφιξή της με πτήση προερχόμενη από την Ισπανία, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

43 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε 7 νάιλον συσκευασίες,

σε 7 νάιλον συσκευασίες, το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».