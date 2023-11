Κοινωνία

“Κιβωτός” - π. Αντώνιος: σκευωρία για “πειρατική” εισβολή στην δομή

Τι δηλώνει ο πατήρ Αντώνιος, μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του σε δίκη, κατηγορούμενου για ασέλγεια σε ανήλικους.

«Θέλω να δικαστώ για να φανεί η σκευωρία» επεσήμανε ο π. Αντώνιος Παπανικολάου, μετά από την πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Δημήτρη Νομικού προς το Δικαστικό Συμβούλιο, να παραπεμφθεί σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», για κατάχρηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, αλλά και κατάχρηση ανηλίκου που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη.

«Θέλουμε να δικαστούμε για να φανεί το μέγεθος του ψεύδους και της σκευωρίας», είπε ο πατήρ Αντώνιος στο STAR, προσθέτοντας ότι «Σύντομα θα φανούν οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί αυτής της σκευωρίας που μοναδικό στόχο είχαν την «πειρατική» εισβολή στην “Κιβωτό του Κόσμου”».





Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος την κυρίαρχη θέση που είχε στην εν γένει λειτουργία και τις δραστηριότητες της Κιβωτού, την εμπιστοσύνη που επεδείκνυαν σε αυτόν τα παιδιά, αλλά και το ιερατικό του σχήμα, ενεργώντας με ένα κοινό μοτίβο εγκληματικής συμπεριφοράς και με ένα πανομοιότυπο τρόπο προσέγγισης των ανηλίκων, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των δύο ανηλίκων».

Ειδική μνεία κάνει ο εισαγγελικός λειτουργός στο γεγονός ότι ο πατέρας Αντώνιος αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες «ισχυριζόμενος ότι πρόκειται περί μιας μεθοδευμένης κατασκευής γεγονότων, ιδίως από τον πρώτο εγκαλούντα, ο οποίος παρέπεισε και υποκίνησε τον έτερο παθόντα, να καταθέσει ότι έπεσε θύμα γενετήσιας παρενόχλησης και προσκομίζει πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, ιδίως μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να αντικρούσει την σε βάρος του κατηγορία».

Ωστόσο, ο εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει πως αυτοί οι ισχυρισμοί «δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί, καθώς υπάρχει πληθώρα διασταυρούμενων και πολλάκις επαληθευμένων μαρτυρικών καταθέσεων ανθρώπων που εργάζονταν ή φιλοξενούνταν στην Κιβωτό ή είχαν έρθει σε προσωπική επικοινωνία με τους παθόντες κι οι οποίοι άπαντες επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες».

