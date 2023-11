Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα 3 Νοεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Ακεψιμά (1), Ιωσήφ και Αειθαλά (†δ΄αι.). Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου, του νέου (†1797). Αδριανού, Αδρωνά, Δασίου, Θεοδότης, Θεοδότου, Πηγασίου, Σεβήρου. Αχεμενίδου του ομολογητού. Οσίων Ηλιού, Θεοδώρου Αγκύρας. Ευθυμίου και Νεοφύτου.



(1) Ο όσιος Ακεψιμάς έζησε τον 4ο αιώνα την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α` του Μεγάλου. Μετά από μία ζωή κοινωνική, κατά την οποία διακρίθηκε για την ευσέβειά τους, κατέφυγε στον ερημικό βίο. Έκτισε την οικία του εντός ενός σπηλαίου. Τρεφόταν από τους πενιχρούς καρπούς της γης. Ενίοτε του έφερναν τρόφιμα περαστικοί και ευσεβείς άνθρωποι. Ο όσιος κρατούσε λίγα, μόνο τα άκρως απαραίτητα για τη σίτισή του και τα άλλα τα έδινε στους φτωχούς. Έπειτα προσκαλούσε τους ευεργέτες του στο σπήλαιο πού ζούσε. Εκεί ο Ακεψιμάς ανταπέδιδε την καλοσύνη τους διδάσκωντας το λόγο του Θεού. Ο όσιος πραγματοποίησε πολλά θαύματα. Παρέδωσε εν ειρήνη το Πνεύμα του στον Κύριο.

