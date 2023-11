Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια - Παπαδόπουλος: Χρειάζεται προσοχή η σημερινή εστία (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό στην κεντρική Εύβοια. Τι θα πρέπει να προσέξουμε.

Αισθητός και στην Αττική έγινε ο σεισμός που πραγματοποιήθηκε στην Εύβοια το πρωί της Παρασκευής. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είπε ότι "ο σεισμός έγινε στην κεντρική Εύβοια, 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ψαχνών και ήταν 5,2 ή 5,3 Ρίχτερ".

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως "ο σεισμός αυτός είναι μάλλον ο ισχυρότερος δυνατός για αυτή την περιοχή, σε μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη σεισμών".

Ακόμη, ανέφερε πως "θα χρειαστεί προσοχή και μελέτη η εστία που δημιουργήθηκε σήμερα στην Εύβοια".

Στην εκπομπή μίλησε τηλεφωνικά και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Σπανός ο οποίος ανέφερε πως "δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς, όμως υπάρχουν ζημιές σε καταστήματα και κατολισθήσεις σε επαρχιακούς δρόμους".





