Γάζα - Ερντογάν: Διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Για «μία άνευ προηγουμένου ανθρώπινη τραγωδία», που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών

Σε ομιλία του στην 10η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «δεν υπάρχει καμία έννοια που να περιγράφει τη βαρβαρότητα που έχει συμβεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διαπράττονται εδώ και 28 ημέρες. Ως Τουρκία, έχουμε υιοθετήσει μια στάση αρχών. Δεν εγκρίνουμε ενέργειες κατά των αμάχων. Εργαζόμαστε πάνω σε νέους μηχανισμούς που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων. Έχουμε στείλει 10 αεροπλάνα με υλικό βοήθειας μέχρι στιγμής. Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε νέα

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ενεργοποίηση του Κεντρικού Διαδρόμου Ανατολής-Δύσης Κασπίας. Είναι υποχρέωσή μας να ενεργήσουμε αλληλέγγυα με τους Τουρκοκύπριους, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης τουρκικής οικογένειας. Στόχος μας είναι να κάνουμε τον τουρκικό κόσμο ισχυρότερο σε κάθε τομέα και πιο ανθεκτικό και ανθεκτικό απέναντι σε διαφορετικές προκλήσεις» σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

