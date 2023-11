Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μεγάλη δράση υποστήριξης αστέγων (εικόνες)

Η δράση θα αναπτυχθεί με την υποστήριξη δύο μετακινούμενων κλιμακίων, τα οποία θα στελεχώνονται από προσωπικό & εθελοντικό δυναμικό του ΕΕΣ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα πραγματοποιήσει την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023, από τις 10:00’ έως τις 14:00’, δράση ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Θησείο, Μοναστηράκι, περιοχές περιμετρικά των οδών Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας και Αθηνάς, περιοχή Ευαγγελισμού).

Η δράση θα αναπτυχθεί με την υποστήριξη δύο (2) μετακινούμενων κλιμακίων, τα οποία θα στελεχώνονται από προσωπικό & εθελοντικό δυναμικό του ΕΕΣ.

Ειδικότερα, τα κλιμάκια θα στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και Εθελοντές και των τριών (3) Σωμάτων του ΕΕΣ (Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών) και θα παρέχουν: ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διάθεσης υλικού ενίσχυσης και ειδών ατομικής υγιεινής, ενημέρωση για τους διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας, Α’ Βοήθειες και Α’ Βοήθειες Ψυχικής Υγείας σε άτομα που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Εκτιμάται πως από την εν λόγω δράση θα ωφεληθούν συνολικά 140 άτομα.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα και ιδιαίτερα τις περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ψύχου

