Πολιτική

Υποκλοπές: Ο Σκουρλέτης στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρέθηκε σήμερα το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η δήλωσή του και η αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

«Η Δημοκρατία στη χώρα μας υποσκάπτεται και καταρρακώνεται από το σκάνδαλο των υποκλοπών», δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης μετά τη σημερινή επίσκεψή του στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

«Ένα θρασύτατο σύστημα παράνομης παρακολούθησης με ευθύνη του πρωθυπουργού έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου εδώ και χρόνια. Οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα μέλη τους στοχοποιούνται και μαζί πλήττεται το κράτος δικαίου. Η χώρα διασύρεται διεθνώς ως προς την ποιότητα της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών», υπογράμμισε, σχολιάζοντας πως «σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον, ψεύτικοι λογαριασμοί στο διαδίκτυο στοχοποιούν, λασπολογούν και σπέρνουν μίσος και τοξικότητα υπονομεύοντας και απαξιώνοντας το περιεχόμενο του δημοσίου διαλόγου».

«Απέναντι σε αυτή την ζοφερή πραγματικότητα οι δημοκρατικοί πολίτες και οι δημοκρατικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να αντισταθούν και να υπερασπιστούν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία», κατέληξε ο Π.Σκουρλέτης.

«Ο κ. Σκουρλέτης επισκέφθηκε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να καταθέσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του σε συνέχεια των αποκαλύψεων που έκανε για τον μηχανισμό μαύρης προπαγάνδας και λάσπης του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, γνωστό τρολ της Κουμουνδούρου ανήρτησε νομικό κείμενο άμυνας, όπου επί της ουσίας παραδέχεται ότι ο εν λόγω λογαριασμός έχει πολλαπλούς διαχειριστές. Κάτι που από μόνο του εξ ορισμού παραπέμπει σε επαγγελματικό και όχι σε προσωπικό λογαριασμό» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

Σημειώνει δε ότι η ΝΔ περιμένει να έρθει «όλη η αλήθεια στο φως για αυτόν τον μηχανισμό δολοφονίας χαρακτήρων, δημιουργίας υβριστικών hashtags, τοξικότητας και διασποράς fake news». «Αναμένουμε να μάθουμε επιτέλους ποιοι είναι οι επώνυμοι αρθρογράφοι και όλοι οι υπόλοιποι που κρύβονται πίσω από αυτό το δυσώδες κύκλωμα» σημειώνει και ζητά από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να σπάσει επιτέλους τη σιωπή του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, και να απολογηθεί για όσα από τα ίδια τα στελέχη του έρχονται στο φως.

