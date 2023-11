Παράξενα

Φλώρινα: Περιπέτεια στο δάσος για μοτοσικλετιστές

Πώς οι νεαροί άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να αγνοούνται επι ώρες προκαλώντας ανησυχία στο περιβάλλον τους.

Δύο νεαροί άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα έχασαν τον προσανατολισμό τους την Παρασκευή σε δασώδη περιοχή στην θέση Παππούς, στην περιοχή του χωριού Ακρίτα Φλώρινας.

Οι δύο νέοι αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο δάσος και χάθηκαν.

Άνδρες της πυροσβεστικής που κλήθηκαν τους εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι δύο νέοι μεταφέρθηκαν σώοι στον Ακρίτα.

