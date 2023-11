Αθλητικά

Πέθανε ο Βασίλης Γεωργίου: “Σίγησε” η ιστορική φωνή των ερτζιανών

Έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που σημάδεψε με τη φωνή του τους αθλητικούς αγώνες και κυρίως την κατάκτηση του τροπαίου της ΑΕΚ επί της Σλάβια Πάργας.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο Βασίλης Γεωργίου, σκορπώντας θλίψη στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και της δημοσιογραφίας που «υπηρέτησε» για πολλά χρόνια.

Ο εκλιπών ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές... φωνές στα ερτζιανά, με πιο ξεχωριστή την περιγραφή του στον τελικό του Κυπέλλου Κπελλούχων μπάσκετ του 1968, όταν η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας της Σλάβια Πράγας στο Καλλιμάρμαρο.

Αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του η Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας αλλά και του αθλητισμού ως "η Βέμπο του μπάσκετ", έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Γεωργίου, του οποίου η περιγραφή του τελικού του 1968 στο Καλλιμάρμαρο, που έστεψε την ΑΕΚ κυπελλούχο Ευρώπης έμεινε στην ιστορία, πέθανε στην Πάτρα όπου και διέμενε.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Ευάγγελος Λιόλιος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους και τον γιο του, επίσης μπασκετικό δημοσιογράφο, Σωτήρη.

Ο Βασίλης Γεωργίου "σημάδεψε" μια ολόκληρη εποχή, κατά την οποία το αγαπημένο μας άθλημα έκανε τα βήματά του προς την καθιέρωση στο ελληνικό αθλητικό τοπίο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

