Κόσμος

Υπουργείο Εξωτερικών: Έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην Αρμενία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αγαθά και υπηρεσίες προσέφερε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στους πληθυσμούς που εγκαταλείπουν καταναγκαστικά το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

-

Με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών και της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, οι ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις International Humanitarian Aid Foundation (IHAF) και ΙΑΣΙΣ παρέδωσαν στις αρμενικές αρχές είδη ατομικής υγιεινής και προσφέρουν με εξειδικευμένο προσωπικό ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες για τις ανάγκες που προέκυψαν από τη μαζική, βίαιη, έξοδο πληθυσμού από το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Πανεπιστήμιο (βίντεο)

Φλώρινα: Περιπέτεια στο δάσος για μοτοσικλετιστές

Σεισμός στην Εύβοια: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο δελτίο του ΑΝΤ1