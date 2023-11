Life

Τζένιφερ Λόπεζ: Λόγια αγάπης για τον Μπεν Άφλεκ

"Φουλ" ερωτευμένη δηλώνει με τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) είναι πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck)!

Σε νέα συνέντευξή της στη Vogue, η σταρ αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός και επιχειρηματίας «με βοήθησε να καταλάβω και να αναγνωρίσω την αξία μου».

«Αισθάνομαι ακόμα πιο χαλαρή και άνετη, γεγονός που με κάνει να νιώθω ακόμα πιο όμορφη από ό,τι έχω υπάρξει ποτέ με κάποιον άλλον», ανέφερε η Λόπεζ.

Η πρωταγωνίστρια του «Marry Me» συνέχισε λέγοντας στη Vogue ότι έχει φτάσει σε ένα στάδιο της ζωής της όπου αγαπάει κάθε κομμάτι του εαυτού της «αδιαμαρτύρητα».

«Κάθε κομμάτι μου, το σώμα μου, η φωνή μου, οι επιλογές μου, ακόμα και τα λάθη μου, όλα αυτά με έκαναν αυτό που είμαι και με έφεραν εκεί που είμαι σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά. Το ευτυχισμένο ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη επέτειο γάμου του τον Αύγουστο απολαμβάνοντας ένα ρομαντικό δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα.

