Πολιτική

Κεραμέως για Διοικητές νοσοκομείων: τα προσόντα και τα τεστ δεξιοτήτων του νέου νοσμοσχεδίου (βίντεο)

"Θλιβερό ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση" είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με Θέα" βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός, αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο Δημόσιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, όμως δεν έτυχε την αποδοχή της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως, “Μιλάμε για πάρα πολλούς φορείς του Δημοσίου, μιλάμε για 600 και πλέον θέσεις. Για μια ευρεία γκάμα. Η ευθυνη της επιλογής των επικεφαλής, ανήκει στην κυβέρνηση και θέλαμε να βάλουμε παραπάνω κριτήρια”.

“Όλη η διαδικασία αυτή υπό τον ΑΣΕΠ, αυστηρά κριτήρια, πχ πτυχίο και εργασιακή συνέπεια”, συναφής εμπειρία και άπαντες οι υποψήφιοι θα περάσουν από τεστ δυνατοτήτων. Όλοι οι υποψήφιοι διοικητές θα περάσουν από ψηφιακό τεστ. Πολιτική βούληση είναι να σηκώσουμε τον πήχη. Μόνο οι 15 πρώτοι θα περάσουν στην επόμενη φάση", τόνισε σχετικά με την αξιοκρατία που θα υπάρχει στη διαδικασία.

“Ομαδοποιούμε τις θέσεις για να μπορούμε να βρούμε κατάλληλα άτομα κάνοντας μία προκήρυξη, έτσι ώστε να μείνει και μια “δεξαμενή” υποψηφίων” είπε για το πόσο εύκολο θα είναι να βρεθούν θέσεις για την επαρχία." επεσήμανε σχετικά.

Στην ερώτηση γιατί να επιλέγει ο υπουργός απάντησε: “Καταρχάς δεν επιλέγει ο Υπουργός. Επιλέγει έναν από τους τρεις υποψηφίους που θα έχουν κριθεί από τον ΑΣΕΠ".

“Θλιβερή η στάση της αντιπολίτευσης, γιατί έχασε την ευκαιρία να συμπράξει σε μία ριζική αλλαγή που δεν ήθελε η κυβέρνηση, ήθελε η κοινωνία” είπε η Υπουργός Εσωτερικών, σχετικά με την καταψήφιση του νομοσχεδίου.

Η αυξηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους διοικητές νοσοκομείων, γίνεται γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι θα υπάρξει αξιοκρατία και θέλουμε ανθρώπους με μεράκι, που να θέλουν να δουλέψουν.

"Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση για τους διοικητές νοσοκομείου και έτσι ο καθαρός μισθός θα είναι περίπου 3.000 ευρώ καθαρά.

Όλως τυχαίως το σύστημα που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιλεγεί από τον Υπουργό. Πλέον μπαίνουν όλοι στο σύστημα και βγαίνουν οι καλύτεροι", είπε συγκεκριμένα.

