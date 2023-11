Life

Η Μαντόνα... κυκλοφορεί ημίγυμνη στα social media (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "βασίλισσα" της ποπ επέστρεψε στις συναυλίες και στις προκλητικές πόζες...

-

Η Μαντόνα επέστρεψε στις συναυλίες, αλλά και στις προκλητικές πόζες μετά την περιπέτεια της υγείας της

Η βασίλισσα της ποπ “ξαναχτύπησε” με νέες φωτογραφίες, προκαλώντας για ακόμη μια φορά ποικίλες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της και όχι μόνο.

Η Μαντόνα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από το κρεβάτι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να αποχαιρετίσει τη Βαρκελώνη και το κοινό της. Κάποιες από τη συναυλία. Κάποιες από το κρεβάτι της γυμνόστηθη, με μόνο ένα λευκό πέπλο να καλύπτει το στήθος της.

«Σε ευχαριστώ Βαρκελώνη… απίστευτη ενέργεια» έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)