Μαντόνα: Στην Εντατική με σοβαρό πρόβλημα υγείας

Αναβλήθηκε η παγκόσμια περιοδεία της για την επέτειο των 40 χρόνων της καριέρας της. Η ανακοίνωση του μάνατζερ της.

Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας της "βασίλισσας" της ποπ , Μαντόνα, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται η περιοδεία της, λόγω ασθένειας.

Ο μάνατζερ και παραγωγός της, Guy Oseary, ανακοίνωσε στο Instagram ότι η Μαντόνα, αναρρώνει από την περιπέτεια της υγείας της: «Το Σάββατο 24 Ιουνίου, η Μαντόνα ανέπτυξε μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που οδήγησε σε πολυήμερη παραμονή στη ΜΕΘ. Η υγεία της βελτιώνεται, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ιατρική φροντίδα. Αναμένεται πλήρης ανάρρωση».

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να διακόψουμε όλες τις υποχρεώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η περιοδεία».

Η Μαντόνα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα την παγκόσμια περιοδεία Celebration World Tour, για την επέτειο των 40 χρόνων της καριέρας της.

«Θα μοιραστούμε μαζί σας περισσότερες λεπτομέρειες μόλις τις έχουμε, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας ημερομηνίας έναρξης της περιοδείας και για τις επαναπρογραμματισμένες συναυλίες» καταλήγει ο Guy Oseary.

