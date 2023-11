Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: εκκενώνονται χωριά (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο που πνέουν ισχυροί άνεμοι.

-

Δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Δήμο Καρύστου.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθιστούν τη φωτιά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Στην Κάρυστο μεταφέρεται το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής καθώς η φωτιά κρίνεται ιδιαίτερα απειλητική.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Κελαϊδίτη, «η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Οι ισχυροί άνεμοι φτάνουν και τα 9 μποφόρ με συνέπεια να μην μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή τα εναέρια μέσα».

Σύμφωνα με τους κατοίκους, η φωτιά απειλεί κυρίως σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το χωριό Πρινιά ήδη έχει εκκενωθεί, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης και στο χωριό Αμυγδαλιά, καθώς προς τα εκεί κατευθύνεται το μέτωπό της φωτιάς.

Οι κάτοικοι που βρισκόταν εκεί ακούγοντας τις εκκλήσεις των Αρχών για να απομακρυνθούν, κατευθύνθηκαν κυρίως προς γειτονικές παραλίες.

Πηγή εικόνων: evima.gr

