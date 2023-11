Κόσμος

Μέση Ανατολή - BBC: Υπαρκτός ο φόβος εξάπλωσης

Τι αναφέρει ο Τζέρεμι Μπόουεν, διεθνής ανταποκριτής για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Στις συνθήκες που διαμορφώνονται σε συνέχεια του ενός μήνα πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναφέρεται σε εκτενές του άρθρο το BBC.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέρεμι Μπόουεν, διεθνής ανταποκριτής υπογραμμιζει ότι ουδείς διαθέτει ακόμα την πλήρη ιστορία καθώς είναι δύσκολο «να διαλύσεις την ομίχλη του πολέμου για να καταλάβεις τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης».

«Η νέα μορφή της σύγκρουσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων δεν έχει ακόμη “ξεκαθαρίσει”. Τα γεγονότα εξακολουθούν να εξελίσσονται με ταχύτητα. Ο φόβος ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να εξαπλωθεί είναι υπαρκτός. Οι νέες πραγματικότητες στη Μέση Ανατολή υπάρχουν, αλλά το σχήμα τους και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχισθεί αυτός ο πόλεμος για το υπόλοιπο της χρονιάς, και πιθανώς και μετά» λέει.

Επιγραμματικά, οι πέντε νέες πραγματικότητες:

Σκοτώνονται ατυχώς, εξαιτίας των ενεργειών της Χαμάς οι Παλαιστίνιοι άμαχοι

Πιο πολλούς αμάχους σε έναν μήνα από όσους η Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία σε πάνω από 1,5 χρόνο έχουν σκοτώσει στη Γάζα οι Ισραηλινοί

Καμία εμπιστοσύνη του στρατεύματος στον Νετανιάχου – Είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει αναλάβει ευθύνη για όσα έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου

Οι ενέργειές του -μακροβιότερου πρωθυπουργού του Ισραήλ- Νετανιάχου δείχνουν να μην θέλει να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να έχουν ένα ανεξάρτητο κράτος

Αδυνατεί η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει μία λύση η οποία θα αποτελέσει βάση για την ειρήνη

Για το τελευταίο, όπως έχουν πει ο πρόεδρος Μπάιντεν και άλλοι ηγέτες, η μόνη πιθανή ευκαιρία για την αποφυγή περισσότερων πολέμων είναι να δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος πλησίον στο Ισραήλ.

Πρόκειται για κάτι ανέφικτο με τους σημερινούς ηγέτες εκατέρωθεν.

Οι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εξτρεμιστές, θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πλήξουν την ιδέα, όπως έκαναν από τη δεκαετία του 1990. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι «ακολουθούν το θέλημα του Θεού», γεγονός που καθιστά αδύνατο να τους πείσουν να αποδεχθούν έναν συμβιβασμό.

Εφόσον όμως αυτός ο πόλεμος δεν έχει προκαλέσει αρκετό σοκ για να σπάσει βαθιές προκαταλήψεις και να καταστήσει βιώσιμη την ιδέα των δύο κρατών, τίποτα δεν θα το κάνει. Και δίχως έναν αμοιβαία αποδεκτό τρόπο τερματισμού της σύγκρουσης, πιο πολλές γενιές Παλαιστινίων και Ισραηλινών θα καταδικασθούν σε περισσότερους πολέμους.

Πηγή: BBC

