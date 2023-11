Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην Εύβοια. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις.

-

Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους στο χωριό Σχιζάλη και τη Σπαρτιά, στην Εύβοια, λόγω των αναζωπυρώσεων από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά δείχνει καλύτερη εικόνα και στο σημείο επιχειρούσαν 56 άντρες της Πυροσβεστικής με 24 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Τα εναέρια μέσα, πριν πέσει το σκοτάδι το Σάββατο, προσπάθησαν να προσεγγίσουν αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν ρίψεις.

Η φωτιά ξεκίνησε από το χωριό Αμυγδαλιά του Δήμου Κάρυστου και αυτή την ώρα έχει επεκταθεί σε δεκάδες χωριά στο Κάβο Ντόρο στη Νοτιότερη πλευρά του νησιού.

«Υπάρχουν δεκάδες νεκρά ζώα, έχουν καεί μαντριά. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει όλη την Αμυγδαλιά. Η φωτιά αυτή την ώρα κατευθύνεται προς Καλαμάκι έχει περάσει από παρά πολλά χωριά της περιοχής, ωστόσο αφήνει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα η κατάσταση είναι παρά πολύ δύσκολη», δήλωσε χαρακτηρίστηκα κάτοικος της περιοχής στο evima.gr.

Πηγή εικόνων: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Κυριακή