Paris Masters: Ο Τζόκοβιτς στον τελικό με Ντιμιτρόφ

Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε και έφτασε στον τελικό ο Σερβος τενίστας.

Πραγματικός... Survivor ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να... επιβιώσει σε τρίτο σερί ματς στο Paris Masters στο τρίτο σετ και με το 2-1 επί του Αντρέι Ρούμπλεφ εξασφάλισε το δεύτερο «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής (5/11), όπου είχε ήδη προκριθεί ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ μετά την επικράτησή του επί του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου έκανε την πρώτη ανατροπή την Πέμπτη (2/11) απέναντι στον Τάλον Χρίκσπουρ (νο23 στον κόσμο) κι έφτασε στο 2-1 (4-6, 7-6, 6-4), χθες Παρασκευή (3/11) πήρε τη ρεβάνς από τον Χόλγκερ Ρούνε, από τον οποίο είχε ηττηθεί πέρυσι στον τελικό, επικρατώντας με 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) και σήμερα με νέα ανατροπή, αυτή την φορά επί του Ρούμπλεφ (5-7, 7-6, 7-5) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στο τουρνουά Masters 1000 του Μπερσί.

