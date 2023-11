Αθλητικά

Κόπα Λιμπερταδόρες: Η Φλουμινένσε του Μαρσέλο σήκωσε το τρόπαιο και έγραψε ιστορία! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με "χρυσό" γκολ του Κένεντι στην παράταση η Φλουμινένσε κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες και έγραψε ιστορία

-

Ιστορικές στιγμές ζουν άπαντες στην Φλουμινένσε, καθώς τα ξημερώματα η βραζιλιάνικη ομάδα κατέκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία της το Copa Libertadores, επικρατώντας στον τελικό του «Μαρακανά» της Μπόκα Τζούνιορς με 2-1 στην παράταση (κ.α. 1-1).

Ο... Αργεντινός επιθετικός, Χερμάν Κάνο άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό, σημειώνοντας το 13ο γκολ του σε αυτό το Copa Libertadores σε ηλικία 35 ετών.

????????? El gol de @Germancanoofi: desde el campo de juego, la definicion del goleador y campeon de la CONMEBOL #Libertadores 2023. #GloriaEterna pic.twitter.com/uxn9hFlZTh — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 5, 2023

Ωστόσο, ο Περουβιανός δεξιός οπισθοφύλακας, Λουίς Αντβίνκουλα ισοφάρισε στο 73ο λεπτό με ένα υπέροχο σουτ. Κατά συνέπεια, ο τίτλος θα κρινόταν στην παράταση, εκεί όπου ο Τζον Κένεντι (σ.σ. ο οποίος μπήκε στο ματς στο 80ο λεπτό) «βρήκε δίχτυα» στο 99ο λεπτό, ενώ στην συνέχεια αποβλήθηκε, επειδή πανηγύρισε.... έξαλλα το γκολ με τους φιλάθλους της ομάδας του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σ' αυτόν τον τελικό αγωνίσθηκαν δύο παίκτες με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και συγκεκριμένα ο Ουρουγουανός επιθετικός, Εντινσον Καβάνι για λογαριασμό της Μπόκα Τζούνιορς και ο Βραζιλιάνος, Μαρσέλο με την Φλουμινένσε.

??????? El grito de la #GloriaEterna: la explosion de Kennedy tras marcar el gol del triunfo de @FluminenseFC en la Final de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/O7aJHAged0 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 5, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - σοκ με λεωφορείο στις ΗΠΑ (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Paris Masters: Ο Τζόκοβιτς στον τελικό με Ντιμιτρόφ