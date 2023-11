Κοινωνία

Ίλιον: Πώς η ΕΛΑΣ απέτρεψε συμπλοκή ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο παρά πέντε απετράπη το βράδυ του Σαββάτου συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από εμπορικο κέντρο στο Ίλιον. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

-

Στο παρά πέντε απετράπη το βράδυ του Σαββάτου συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Ίλιον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, "από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες της 4-11-2023 στην περιοχή του Ιλίου, ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε στον περιβάλλοντα χώρο εμπορικού κέντρου της περιοχής, ελέχθησαν -43- άτομα, ενώ απετράπη επικείμενη συμπλοκή μεταξύ πολυπληθών ομάδων ανηλίκων.

Σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας".

Ειδήσεις σήμερα:

Η φυτική διατροφή “κλειδί” στην πρόληψη και θεραπεία δεκάδων συχνών ασθενειών

Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: η φοροδιαφυγή, το νέο νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)

Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκυλιά στα τούνελ κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς (βίντεο)