Κόσμος

Αμβούργo - Ομηρεία στο αεροδρόμιο: Συνελήφθη ο ένοπλος που κρατούσε την κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ακινητοποιήθηκε ο τούρκος δράστης και σε τι κατάσταση βρίσκεται το άτυχο κορίτσι που κρατιόταν αιχμάλωτο από τον ίδιο της τον πατέρα.

-

Έληξε το περιστατικό ομηρείας που βρισκόταν από το Σάββατο το βράδυ σε εξέλιξη στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία της γερμανικής πόλης, συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση ο ύποπτος, ένας 35χρονος Τούρκος που είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό του στην πίστα του αεροδρομίου και κρατούσε όμηρο την τετράχρονη κόρη του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πατέρας και κόρη βγήκαν από το αυτοκίνητο και το παιδί δείχνει να μην έχει τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο άνδρας είχε ζητήσει να του επιτραπεί να ταξιδέψει για την Τουρκία με την τετράχρονη κόρη του.

Ο 35χρονος οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και εισήλθε στην πίστα, πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο άνδρας το στάθμευσε δίπλα σε ένα αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό συνδέεται με «διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού» και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται στα τουρκικά.

Νωρίτερα, η σύζυγος του οδηγού του αυτοκινήτου είχε ενημερώσει την αστυνομία για την απαγωγή του παιδιού, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - Νεκροί οι οδηγοί

Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκυλιά στα τούνελ κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς (βίντεο)

Αστρονομία: Έλληνες “κυνηγοί” ηλιακών εκλείψεων περιγράφουν τα συναρπαστικά ταξίδια τους