Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας - Τουρκία: Ετοιμάζει υποδοχή βαριά ασθενών σε νοσοκομεία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας για την παύση λειτουργίας του Νοσοκομείου Φιλίας Τουρκίας - Παλαιστίνης και για την τύχη των ασθενών του.

-

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, δήλωσε: «Σχεδόν 1.000 ασθενείς και τραυματίες που είχαν προηγουμένως ειδοποιηθεί και χρειάζονταν επείγουσα θεραπεία, ειδικά καρκινοπαθείς που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Φιλίας Τουρκίας-Παλαιστίνης στη Γάζα, το οποίο έπρεπε να τερματίσει δραστηριότητες, θα μεταφερθούν εκτός Γάζας μέσω της αιγυπτιακής συνοριακής πύλης της Ράφα. Οι προσπάθειές μας να τους φέρουμε στην Αίγυπτο συνεχίζονται. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται η μεταφορά καρκινοπαθών και όσων αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις στη χώρα μας μέσω των ασθενοφόρων αεροσκαφών και του πλωτού νοσοκομείου. Επετεύχθη συναίνεση με τον Υπουργό Αιγύπτου για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών για αυτή τη ζωτικής σημασίας εξέλιξη».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - Νεκροί οι οδηγοί

Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκυλιά στα τούνελ κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς (βίντεο)

Αστρονομία: Έλληνες “κυνηγοί” ηλιακών εκλείψεων περιγράφουν τα συναρπαστικά ταξίδια τους