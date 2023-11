Πολιτική

Προεδρικό Μέγαρο: Εκδήλωση για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα παρουσία Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Τα παιδιά ένωσαν τις δυνάμεις τους και ερμήνευσαν μαζί ένα μουσικό κομμάτι.

Εκδήλωση για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα διοργανώθηκε σήμερα στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.



Δεκαέξι ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα διδάχθηκαν από 38 μέλη της διαπολιτισμικής ορχήστρας El Sistema πως να γίνουν μουσικοί για μια μερα, στο κήπο του προεδρικού μεγάρου.



Την εκδήλωση παρακολούθησαν η προεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου, η υφυπουργος μετανάστευσης και ασύλου Σοφια Βούλτεψη και ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας Ηρακλης Μοσκώφ. Και το αποτέλεσμα ικανοποίησε και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της μουσικής.

