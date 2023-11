Κόσμος

Άντονι Μπλίνκεν: Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στη Βαγδάτη

Τι ανέφερε προς τις τοπικές αρχές, για τις επιθέσεις φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών ενάντια σε αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις στο Ιράκ.

Έπειτα από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη την οποία επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη και στη Βαγδάτη, όπου συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για τους κινδύνους επέκτασης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και παλαιστινιακής Χαμάς. Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στο Ιράκ, που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως για λόγους ασφαλείας.

Ο Μπλίνκεν «συζήτησε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να συντονιστούμε με το Ιράκ και τους άλλους εταίρους μας στην περιοχή για να διασφαλίσουμε τη διαρκή και ασφαλή πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, ιατρική περίθαλψη και άλλη βοήθεια που απαιτείται για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το ζεύγος συμφώνησε επίσης στην ανάγκη «να διασφαλιστεί ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκτοπιστούν βίαια εκτός της Γάζας», εν μέσω αρκετών ισραηλινών προτάσεων που υποδηλώνουν κάτι τέτοιο, αναφέρεται σχετικά.

Ο Μπλίνκεν προέτρεψε τον Σουντανί να θέσει προ των ευθυνών τους φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές που πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα. «Ο Μπλίνκεν κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα και το προσωπικό τους», σημειώνεται ακόμη. «Έκανα πολύ σαφές ότι οι επιθέσεις ή οι απειλές που προέρχονται από πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν είναι εντελώς απαράδεκτες. Και θα κάνουμε κάθε απαραίτητο βήμα για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας», φέρεται να είπε ο Μπλίνκεν. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή που –μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς– επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν στοχεύσει ιρακινές βάσεις όπου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατεύματα και δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

