Δυτική Όχθη: Αιματηρή ισραηλινή επιδρομή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισραηλινή επιδρομή στην Τζενίν προκάλεσε τον θάνατο νεαρών ανθρώπων.

-

Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στη Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, επεσήμανε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

lsraeli occupation forces steal a monument from Jenin camp.

The monument is a metallic horse-shaped statute made from the remains of an ambulance that was bombed by lsraeli occupation forces while transporting injuries in Jenin camp during the Second Intifada in 2002. pic.twitter.com/eeSFj3cnvZ