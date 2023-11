Υγεία - Περιβάλλον

Άγιος Δημήτριος – Κατάρρευση οροφής: Άθλιες κτηριακές συνθήκες καταγγέλλουν οι γιατροί

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο.

Για τον τραυματισμό γιατρού μέσα στον νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Στέφανος Χατζηλιάδης, ο γιατρός πήγε να ξεκουραστεί στο δωμάτιο των γιατρών όταν, έπεσε πάνω του η οροφή.

«Ο γιατρός τραυματίστηκε λίγο στο πόδι, το πόδι και το κεφάλι» είπε, καταγγέλλοντας πως:

«Δεν είναι μόνο η οροφή, στον χώρο είναι σάπια τα πατώματα, μουχλιασμένοι οι τοίχοι και όταν βρέχει, μπαίνουν νερά μέσα».

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το επικίνδυνο περιστατικό με την κατάρρευση τμήματος οροφής του Γενικού Νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος», στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου 2023 και προκάλεσε τον τραυματισμό γιατρού, καθώς και οι σοκαριστικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, έρχονται να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά την κατάσταση διάλυσης που βρίσκεται το ΕΣΥ και τα δημόσια νοσοκομεία μας. Ο γιατρός πήγε να ξεκουραστεί από τις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς στον προθάλαμο που βρίσκονται οι κοιτώνες που ξεκουράζονται οι γιατροί και του ήρθε κυριολεκτικά ο ουρανός στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ευτυχώς ελαφρά, απ’ ότι μαθαίνουμε και ευχόμαστε. Ωστόσο, λόγω της άθλιας κατάστασης, που θυμίζει νοσοκομείο τριτοκοσμικών χωρών, ο γιατρός αλλά και οποιοσδήποτε βρίσκεται στον χώρο θα μπορούσε να έχει χτυπήσει άσχημα. Και το γεγονός καθίσταται ακόμη πιο σοβαρό, αφού έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους εδώ και αρκετά χρόνια να αλλάξει η οροφή, αλλά η διοίκηση «κωφεύει». Και το ερώτημα είναι: πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να ληφθούν επιτέλους μέτρα που θα θεραπεύουν αυτή την κατάσταση σήψης του δημόσιου συστήματος Υγείας;?».

