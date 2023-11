Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριτοκοσμικές εικόνες αποκάλυψε ο τραυματισμός γιατρού του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος». Τι καταγγέλλουν ασθενείς και εργαζόμενοι.

-

Του Βασίλη Κοκολάκου

Τοίχοι μουχλιασμένοι, σοβάδες πεσμένοι, κρεβάτια διαλυμένα. Αυτή είναι η εικόνα στους κοιτώνες των ιατρών στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Εκεί τραυματίστηκε χθες ο γιατρός μετά την κατάρρευση της οροφής. Για τραγικές εικόνες που δεν δεν αρμόζουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο κάνουν λόγο ασθενείς και εργαζόμενοι.

Ο πρόεδρος εργαζομένων του νοσοκομείου Στέφανος Χατζηλιάδης ανέφερε: "Εμείς χρόνια τώρα ζητάμε να επισκευαστεί το κτίριο γενικότερα. Ζητούσαμε να επισκευαστεί και η κεραμοσκεπή. Έγινε μια επισκευή ενός, κατά την άποψη θα έπρεπε να αλλαχθεί. Η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι δεν φτανανε τα χρήματα και για αυτό έγινε η επισκευή. Αν και δεν νομίζω ότι έγινε μόνο της βροχής. ήταν μια αστοχία της κατασκευής με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον γιατρό. Οι κοιτώνες στους οποίους κοιμούνται είναι άθλιοι. Όταν σας λέω άθλιοι άθλιοι. Και μετά αναρρωτιμαστε για ποιο λόγο φεύγουνε ή παραιτούνται οι γιατροί από τα νοσοκομεία".

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και εξετάστηκε αμέσως από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι έκριναν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα, προκειμένου να εξεταστεί από ορθοπεδικούς ιατρούς, ο τραυματίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“, καθώς το νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” δεν διαθέτει ορθοπεδική κλινική.

Η υποδιοικήτρια του νοσοκομείου Βασιλική Τραούδα δήλωσε "Πριν από μερικές ημέρες είχαν ολοκληρωθεί εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα και πιθανόν το συμβάν να οφείλεται σε κακοτεχνία της εταιρείας που τις ανέλαβε.Θα ακολουθηθεί κάθε νόμιμη ενέργεια απέναντι στην εταιρεία".

Οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”, αφού εξέτασαν τον συνάδελφό τους, διαπίστωσαν ότι δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας γιατρός επέστρεψε στο σπίτι του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκυλιά στα τούνελ κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς (βίντεο)

Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: η φοροδιαφυγή, το νέο νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)

Αστρονομία: Έλληνες “κυνηγοί” ηλιακών εκλείψεων περιγράφουν τα συναρπαστικά ταξίδια τους