O Νίκος Παππάς πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι διαιτητή και αποβλήθηκε

Τι συνέβη σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος με τον γνωστό μπασκετμπολίστα.

Τα φώτα της δημοσιότητας συγκέντρωσε πάνω του ξανά ο Νίκος Παππάς παίζοντας σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, αλλά αυτήν την φορά όχι για καλό λόγο. Στο ερασιτεχνικό ιδιωτικό πρωτάθλημα ο πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας Νίκος Παππάς συμμετέχει με την ομάδα Tripodiakos, η οποία αντιμετώπιζε τους Black Mamba.

Αρχικά το βίντεο του αγώνα τον συλλαμβάνει να έχει έντονο διάλογο με τον ένα διαιτητή της αναμέτρησης (στο 49.15" του βίντεο). Στη συνέχεια ο Νίκος Παππάς βγαίνει εκτός πλάνου και η ομάδα του φαίνεται να μένει να παίξει άμυνα με 4 παίκτες με αποτέλεσμα να δεχτεί τρίποντο από τον αντίπαλο.

Λίγο πριν από την λήξη της αναμέτρησης και ενώ η ομάδα του Νίκου Παππά έχανε, ο ίδιος πήρε την μπάλα να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Ωστόσο είχε μια επαφή με αντίπαλο για την οποία ο διαιτητής του αγώνα του καταλόγισε βήματα. Η διαιτητική αυτή απόφαση δεν βρήκε σύμφωνο τον πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Εκνευρισμένος εκείνος πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του διαιτητή. Συμπαίκτες και αντίπαλοι έμειναν έκπληκτοι από την κίνησή του, ενώ ο διαιτητής τον απέβαλε.

