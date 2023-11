Πολιτική

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Τα περιουσιακά στοιχεία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ και της συζύγου του.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα) 42.878 ευρώ και 32.028 ευρώ, που εξαιρούνται από φόρο και εισφορές. Πρόκειται για αποδοχές που έλαβε το 2021 από τη βουλευτική του ιδιότητα κατά το 2021 και σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, όπως δηλώνει, αυτά αποτελούν έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν σε αυτό.

Η σύζυγός του, Αναστασία Κοντογιάννη, δήλωσε συνολικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές το ποσό 9.575 ευρώ.

Το ζεύγος Κουτσούμπα δεν κατέχει μετοχές ή άλλα τραπεζικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και τραπεζική θυρίδα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατέχει συνολικά τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα, μαζί με τρίτους, με συνολικό ποσό 4.843 ευρώ. Η σύζυγός του, κατέχει τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικού ύψους 5.646 ευρώ.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ έχει δύο διαμερίσματα, 60 τμ και 45 τμ, από το 1990 στη Λαμία από γονική παροχή.

Η σύζυγός του, έχει εγγραφές σε τρία διαμερίσματα στη Λειβαδιά, το ένα εκ των οποίων 120 τμ και τα δύο που είναι είναι ημιτελή είναι 120 τμ και 118 τμ από το 1983 από γονική παροχή και ακόμη κατέχει ένα ΙΧ, από το 2019, 1.398 κυβικών.

Η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα

