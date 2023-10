Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Ανεβαίνει το κύρος και η εμπιστοσύνη του ΚΚΕ

Το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ για τα ποσοστά που σημείωσε το ΚΚΕ στην επικράτεια.

«Καταρχάς θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό στους εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα που στήριξαν τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης" στις σημερινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και επισήμανε:

«Τα αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαιώνουν θετικές διεργασίες που κυοφορούνται τρεις μόλις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές, παρότι ο συσχετισμός εξακολουθεί να είναι πολύ αρνητικός.

Μπορούμε να πούμε ότι σταθεροποιείται και ενισχύεται αργά αλλά σταθερά ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα υπέρ των καπιταλιστικών συμφερόντων, συντελείται ορισμένος απεγκλωβισμός εργατικών-λαϊκών δυνάμεων από τα διάφορα αστικά κόμματα, ανεβαίνει το κύρος και η εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ, μεγαλώνει η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτή η τάση εκφράστηκε σήμερα με τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης" με το γαρύφαλλο και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και σε 262 Δήμους σε όλη την Ελλάδα».

Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα το ποσοστό της "Λαϊκής Συσπείρωσης", πανελλαδικά, δηλαδή στις 13 Περιφέρειες συνολικά, καταγράφεται πάνω από 10% έναντι 6,86% που ήταν στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές του 2019 και του ποσοστού 7,69% που πήρε το ΚΚΕ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου.

Ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία έχει το ποσοστό στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, στην Περιφέρεια Αττικής, που βρίσκεται στο 14%.

Χαιρετίζουμε την εκλογή, από τον πρώτο γύρο, δημάρχου ξανά της "Λαϊκής Συσπείρωσης" μετά από χρόνια στην Ικαρία, στο κόκκινο νησί. Ξεχωριστά χαιρετίζουμε το πολύ ψηλό ποσοστό του δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, με πάνω από 41% παρά το βρώμικο πόλεμο που, όπως ξέρουμε όλοι, δέχτηκε από τις άλλες δυνάμεις».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια αρκετοί συνδυασμοί που στηρίζει το ΚΚΕ θα δώσουν τη μάχη στο δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, όπως στην Πάτρα, την Πετρούπολη, την Καισαριανή, το Χαϊδάρι, τη Νίκαια-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, τον Τύρναβο και αλλού, ενώ σε αρκετούς άλλους Δήμους οι υποψήφιοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης" συγκέντρωσαν πολύ υψηλά διψήφια ποσοστά» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και προσέθεσε:

«Την ερχόμενη Κυριακή, στις 15 του μήνα, πάμε και ψηφίζουμε για να ολοκληρώσουμε τη νίκη όλων αυτών των συνδυασμών της "Λαϊκής Συσπείρωσης" εκεί που πέρασαν στον δεύτερο γύρο. Εκεί που τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης" δεν είναι στο δεύτερο γύρο καλούμε τον ελληνικό λαό να στείλει μήνυμα καταδίκης, με λευκό ή άκυρο, των κομμάτων και των άλλων συνδυασμών όπως κι αν αυτά ονομάζονται, τα οποία κινούνται φυσικά στη γραμμή της στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής τής κυβέρνησης και υπηρετούν πιστά μέσα στους Δήμους και τις Περιφέρειες ως μακρύ χέρι του αστικού κράτους και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων για τη διασφάλιση των κερδών τους και όχι, φυσικά, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών».

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε:

«Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι μεγαλώνουν οι ευθύνες μας να συμβάλλουμε πιο αποφασιστικά, στην ανασυγκρότηση, στη μαχητικότητα, στη μαζικότητα του εργατικού-λαϊκού κινήματος, στην οργάνωση της καθημερινής πάλης των εργαζομένων για να αποτρέψουμε χειρότερα μέτρα από την κυβέρνηση της ΝΔ και από τη συναίνεση που της παρέχουν τα άλλα αστικά κόμματα, αλλά και από τις αντιλαϊκές τοπικές διοικήσεις σε Δήμους και Περιφέρειες.

Για να είμαστε δίπλα σε κάθε λαϊκό πρόβλημα, να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Σε αυτή την υπόθεση, το ΚΚΕ μαζί με πολύ περισσότερους πλέον εκλεγμένους μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις Περιφέρειες στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».





