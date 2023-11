Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Δυναμική επάνοδος απόψε με πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μακροβιότερη και πιο ξεχωριστή ψυχαγωγική εκπομπή θα συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία για 17η σεζόν.

-

Επιτέλους αρχίζουν!

Τα βράδια στις 20:00, όλοι οι τηλεοπτικοί δρόμοι θα οδηγούν στην καυστική σάτιρα και στους μοναδικούς «Ράδιο Αρβύλα».

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, από σήμερα δεν θα αφήσουν σε… χλωρό κλαρί τους πάντες και τα πάντα, σατιρίζοντας, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, όλα τα θέματα της πολιτικής, κοινωνικής και τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Η μακροβιότερη και πιο ξεχωριστή ψυχαγωγική εκπομπή θα συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία για 17η σεζόν.

Ο Αντώνης, μαζί με τον Γιάννη και τον Χρήστο έρχονται και θα είναι για άλλη μια χρονιά απολαυστικοί, άμεσοι και σαρωτικοί.

#RadioArvyla

Instagram @radioarvyla_official

Facebook @RadioArvilaOfficial

YouTube Radio Arvyla Official https://youtube.com/c/RADIOARVYLAofficial

Vimeo Radio Arvyla https://vimeo.com/radioarvyla

E-mail εκπομπής: info@radioarvyla.com

«Ράδιο Αρβύλα». Πρεμιέρα απόψε Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Σακελλαροπούλου: Συνάντηση με μέλη οικογενειών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς (εικόνες)

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα