Life

“The 2night Show”: Εκλεκτοί καλεσμένοι τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έχουν να πουν στους νυχτερινούς τηλεθεατές του ΑΝΤ1 ένας πετυχημένος ηθοποιός, ένας διακεκριμένος σεφ και ένας εκκεντρικός trapper;

-

Απόψε, Δευτέρα 6 Νοέμβριου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Στέφανο Κυριακίδη. Ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράζεται με αυτοσαρκασμό και χιούμορ άγνωστες ιστορίες και ευτράπελα που έχουν συμβεί στις παραστάσεις που έχει πρωταγωνιστήσει. Τι γνώμη έχει για την τεχνολογία; Γιατί χειρίζονται το προσωπικό του Instagram οι εγγονές του; Γιατί τον ενοχλεί που στην Επίδαυρο χρησιμοποιούν μικρόφωνα; Πόσο επηρεάζεται από τους ρόλους του; Ο Στέφανος Κυριακίδης μιλάει, επίσης, για την αγαπημένη του σύζυγο, που αισίως κλείνουν 52 χρόνια κοινής πορείας και δίνει τη δική του συμβουλή στα νεότερα ζευγάρια. Τέλος, μας συστήνει τον Γεράσιμο Μαρκέτο, τον χαρακτήρα που υποδύεται στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι» και μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Τα Τελευταία Φεγγάρια», στην οποία πρωταγωνιστεί.

\

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει επίσης τον Νίκο Πουλμέντη, τον Έλληνα Σεφ που μαγείρεψε στον Λευκό Οίκο για τον Μπαράκ Ομπάμα. Ο Νίκος Πουλμέντης περιγράφει πώς κατάφερε να κατακτήσει το αμερικάνικο όνειρο ξεκινώντας από το νησί του, τα Κύθηρα, χωρίς να γνωρίζει ούτε έναν άνθρωπο στην Αμερική. Μια τυχαία γνωριμία μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης, η νίκη στο μαγειρικό σόου «Chopped 2018», τα γυρίσματα για το τηλεοπτικό δίκτυο Food Network και οι πρωτοποριακές παραλλαγές στις παραδοσιακές συνταγές είναι κάποια από τα συστατικά της επιτυχίας του. Τέλος, ο Έλληνας σεφ εξηγεί πώς έχασε το αστέρι Michelin για ένα κοκτέιλ, αλλά και γιατί νιώθει ευγνώμων που σε μια τόσο σκληρή χώρα, κατάφερε να αναγνωριστεί επιτέλους το ταλέντο του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει τέλος για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τον Ivan Greko, έναν από τους πιο επιτυχημένους trappers της γενιάς του. Ο Ivan έχει βρει τον δικό του τρόπο για να μαγεύει το κοινό του και άλλωστε δεν είναι τυχαίο που τα τραγούδια του γίνονται viral και οι εμφανίσεις του είναι πάντα sold out. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλάει για τα εφηβικά του χρόνια, που μετανάστευσαν οικογενειακώς στη Σουηδία και τις δυσκολίες που βίωσε εκεί. Μιλάει σουηδικά; Γιατί έμπλεξε με «κακές» παρέες; Τι τον έκανε να σταματήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο; Πώς ασχολήθηκε με την trap; Ποιους λαϊκούς τραγουδιστές θαυμάζει και γιατί δεν θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί τους; Τέλος, ο Ivan δηλώνει λάτρης των καυτερών φαγητών και αποδέχεται το challenge να δοκιμάσει το πιο καυτερό πατατάκι του κόσμου!

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=x7SFwpoqQKc

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Στην Τουρκία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Εορτολόγιο - 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα