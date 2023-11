Παράξενα

Ηράκλειο: Γύπας έκανε... στάση στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Μία ιδιαίτερη... "προσγείωση" υποδέχθηκε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Στάση στο αερολιμένα Ηρακλείου για να ξεκουραστεί έκανε το απόγευμα του Σαββάτου ένας γύπας.

Μάλιστα, φαινόταν εξαντλημένος και υπάλληλοι της ΥΠΑ του πήγαν νερό για να ξεδιψάσει.

Σημειώνεται ότι δεν προκλήθηκε κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία των αεροσκαφών, ενώ οι υπάλληλοι του αεροδρομίου είχαν το νου τους μέχρι και το άλλο πρωί που διαπιστώθηκε ότι είχε αποχαιρετήσει το «Νίκος Καζαντζάκης».

