Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)

Πώς ερμηνεύουν οι ειδικοί το φαινόμενο. Δείτε βίντεο από το σπάνιο θέαμα.

Μπροστά σε ένα περίεργο και άκρως εντυπωσιακό θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι της Άνδρου που βρίσκονταν το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Κορθίου.

Εκατοντάδες σαρδέλες πετάχτηκαν “κυνηγημένες” στην στεριά για να γλυτώσουν από τα μεγαλύτερα ψάρια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν παρατηρείται συχνά αλλά δεν είναι και κάτι ασυνήθιστο, όπως αναφέρει το cyclades24.gr.

Ίδιο θέαμα και στα Κουφονήσια

Το ίδιο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και στα Κουφονήσια, με τους ψαράδες να σπεύδουν να μαζέψουν όσες περισσότερες μπορούν.

