Κορονοϊός – Γρίπη – Πνεμονιόκοκκος: Πότε πρέπει να εμβολιαστούμε

Επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας του ΕΚΠΑ στο Σωτηρία δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Έχουμε πολύ κορονοϊό και έχουμε πολύ και στα λύματα, που σημαίνει ότι, θα έχουμε το επόμενο διάστημα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας της Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, στο Νοσοκομείο Σωτηρία.

Σημείωσε πως, «τώρα είναι η εποχή για να γίνει το αντιγριπικό εμβόλιο. Οι οδηγίες είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να αναπτύξουμε αντισώματα για το Δεκέμβριο που αρχίζει η έξαρσή της».

Για το ποιοι πρέπει να το κάνουν, απάντησε πως, υπάρχει το οριζόντιο μέτρο για τους άνω των 60 και τις ευάλωτες ομάδες, «και από εκεί και πέρα, για όποιον θέλει να προστατευτεί».

Σχετικά με το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκκου επιβεβαίωσε πως, υπάρχει ένα καινούριο εμβόλιο, το οποίο για όποιον εμβολιάζεται για πρώτη φορά είναι άπαξ, δεν χρειάζεται να το κάνει ξανά.

Όσο για το πότε μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί, η καθηγήτρια είπε πως, «συστήνουμε να γίνουν όλα», εξηγώντας πως, «μπορούν να γίνουν και τα δύο την ίδια μέρα σε διαφορετικό χέρι».

Τέλος, για τα αντιγριπικά εμβόλια είπε ότι, «τα νέας τεχνολογίας είναι δύο, αλλά συστήνονται εναλλακτικά βάσει διαθεσιμότητας».





