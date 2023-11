Κοινωνία

Σύνταγμα: Συνελήφθη ο Παλαιστίνιος που ύψωσε τη σημαία της χώρας του (βίντεο)

Ένας νεαρός που ύψωσε την παλαιστινιακή μαζί με την ελληνική σημαία στο Σύνταγμα συνελήφθη σήμερα.

Η αστυνομία ταυτοποίησε και προσήγαγε έναν 22χρονο Παλαιστίνιο που εμφανίζεται σε βίντεο, το οποίο αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να υψώνει τη σημαία της χώρας του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το περιστατικό, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνει ότι «η ΕΛΑΣ, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και πολλαπλώς φορτισμένο περιβάλλον, δρα συνετά και αποτελεσματικά, στο πλαίσιο της νομιμότητας και των δημοκρατικών κανόνων».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Οικονόμου έχει ως εξής:

«Ύστερα από ενδελεχή έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη το άτομο που την Κυριακή, στο πλαίσιο διαδήλωσης στο Σύνταγμα, τοποθέτησε παλαιστινιακή και κατόπιν ελληνική σημαία σε στύλο. Ο συλληφθείς παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Η ΕΛ.ΑΣ., σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και πολλαπλώς φορτισμένο περιβάλλον, δρα συνετά και αποτελεσματικά, στο πλαίσιο της νομιμότητας και των δημοκρατικών κανόνων».

Πηγή βίντεο: Facebook/ Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος

