“Το Πρωινό” - Ντενίση: Δεν με φλερτάρουν οι άντρες (βίντεο)

Τι είπε για τον Λάκη Λαζόπουλο αλλά και τον Στέφανο Κασσελάκη

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη η Μιμή Ντενίση, η οποία αναφέρθηκε τόσο στα επαγγελματικά της, όσο και στην προσωπική ζωή της.

"Ξεκινάμε στις 12 Ιανουαρίου την παράσταση "Από Σμύρνη Σαλονίκη" στη Θεσσαλονίκη και σε περιμένω Γιώργο, να πάρεις και τα παιδιά και να έρθετε" είπε για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Σχετικά με την κόντρα που είχε στο παρελθόν με τον Λάκη Λαζόπουλο είπε πως "με είχε στεναχωρήσει κάποιες φορές. Αν ήταν κάποια νέα κοπέλα στο χώρο θα την είχε καταστρέψει".

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η Μιμή Ντενίση ανέφερε πως "είναι λαμπερός, σέβομαι απόλυτα την προσωπική του ζωή, όμως δεν αρκεί αυτό για να τον ψηφίσεις. Βλέπω ότι έχει μία αθωότητα σχετικά με τα ΜΜΕ".

Όσο για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Σωτήρη Πολύζο εξομολογήθηκε πως "είμαστε οικογένεια ακόμα, η Μαριτίνα τον λατρεύει και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σχέση που έχουμε ακόμα", ενώ όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα "δεν με φλερτάρουν οι άνδρες στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες ναι...".

Ολόκληρη η συνέντευξη της Ντενίση:





