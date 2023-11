Κοινωνία

Ασπρόπυργος - Ασέλγεια: Ο ισχυρισμός του γυμναστή που κατήγγειλαν γονείς

Συνελήφθη μετά από καταγγελίες γονέων παιδιών Δημοτικού Σχολείου ένας γυμναστής. Τι ισχυρίστηκε.

Συνελήφθη την Δευτέρα (6/11) στον Ασπρόπυργο ένας 30χρονος γυμναστής σε δημοτικό σχολείο της περιοχής, μετά από καταγγελίες που έγιναν εις βάρος του από γονείς ότι παρενοχλούσε τα παιδιά τους.

Ο 30χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος κατηγορούμενος προσκόμισε γνωμάτευση με την οποία δηλώνει ότι έχει αναπηρία.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ΑΤ Ασπροπύργου.

