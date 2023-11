Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Πρεμιέρα με “σαρωτικά” ποσοστά τηλεθέασης

Οι «Ράδιο Αρβύλα» που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, επέστρεψαν για 17η σεζόν, και ήταν καυστικά… απολαυστικοί.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στον ΑΝΤ1 και η σάτιρά τους κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης! Χθες, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση σατίρισαν ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα, έχοντας μαζί τους 1.862.269 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’!

Η πρεμιέρα των «Ράδιο Αρβύλα» ήταν η πιο δυνατή πρεμιέρα της φετινής σεζόν στην τηλεόραση και βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, «χτυπώντας» εντυπωσιακή πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 24% και με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό, η οποία άγγιξε τις 12,8 μονάδες.

Η εκπομπή έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης και στο γενικό σύνολο με 20,4%, αφήνοντας πίσω το 2ο κανάλι κατά 3 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήταν πρώτη σε όλα τα ηλικιακά κοινά, σε γυναίκες και άνδρες.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, επέστρεψαν για 17η σεζόν, και ήταν καυστικά… απολαυστικοί, με το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού να αποτυπώνονται όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στα χιλιάδες μηνύματα που έλαβε η παρέα από την Θεσσαλονίκη.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται!

