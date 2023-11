Υγεία - Περιβάλλον

Γερμανία: Ένας στους δυο ενήλικες βιώνει κατάθλιψη

Τα συγκλονιστικά στοιχεία από την έρευνα για τη μοναξιά και την κατάθλιψή που δημοσιεύεται από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa.

Ένας στους δύο ενηλίκους στη Γερμανία θεωρεί ότι βρίσκεται σε κατάθλιψη, ενώ ένας στους τέσσερις αισθάνεται «μεγάλη μοναξιά», σύμφωνα με σχετική έρευνα, η οποία δημοσιεύεται από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa.

Όπως προκύπτει από το «Βαρόμετρο για την Κατάθλιψη στη Γερμανία το 2023», το 53% των ενηλίκων εκτιμά ότι περνάει κατάθλιψη αυτή την περίοδο, με το 25% να δηλώνει ότι αισθάνεται «μεγάλη μοναξιά». Μεταξύ των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να καταγραφεί το πρόβλημα ήταν π.χ. αν κάποιος έχει πάντα έναν άνθρωπο για να συζητήσει τα καθημερινά του προβλήματα ή αν του λείπει πραγματικά ένας καλός φίλος.

Το αίσθημα της μοναξιάς θεωρείται από την έρευνα ως σύμπτωμα της κατάθλιψης και όχι ως αιτία, διευκρινίζεται από τους ερευνητές του Γερμανικού Ιδρύματος για την Βοήθεια στην Κατάθλιψη και για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB).

